Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 30 апреля

30 апреля рабочий день будет короче на один час, так как следом за ним идет Праздник Весны и Труда. Об этом в среду, 30 апреля, сообщила эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
— На майские праздники выходными станут периоды с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Поскольку 1 мая — праздничный день, рабочий день 30 апреля будет сокращен на один час, — уточнила она.
Кроме того, по словам эксперта, 7 мая рабочий день перед длинными выходными с 8 по 11 мая сокращать не планируется, потому что 8 мая объявили выходным из-за перенесенного 23 февраля.
— Важно учитывать, что в мае 2025 года будет 13 выходных дней при 18 рабочих. При окладной системе брать отпуск в этом месяце невыгодно: чем меньше рабочих дней, тем выше оплата за каждый отработанный день, — цитирует слова Подольской РИА Новости.
Недавно старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Чирикова напомнила россиянам правила оплаты рабочего дня в майские праздники. Согласно 153 статье Трудового кодекса РФ, работа в праздничные и выходные дни должна оплачиваться как минимум в двойном размере.