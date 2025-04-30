Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 30 апреля

— Важно учитывать, что в мае 2025 года будет 13 выходных дней при 18 рабочих. При окладной системе брать отпуск в этом месяце невыгодно: чем меньше рабочих дней, тем выше оплата за каждый отработанный день, — цитирует слова Подольской РИА Новости.