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В Сальске в этом году откроют бассейн и ДК после капремонта

Сальск готовится к открытию новых соцобъектов.
Источник: Комсомольская правда

Во время рабочего визита в Сальск врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь проверил ход строительства двух значимых для города объектов — нового бассейна и Дворца культуры после капитального ремонта. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Спортивный комплекс строится в рамках национального проекта. Текущая готовность на сегодняшний день — более 80%. Завершение работ запланировано на 1 июля, а общая стоимость проекта — свыше 364 млн рублей.

По словам Юрия Слюсаря, этот объект особенно важен для района — его ждут и дети, и взрослые. Новый бассейн станет частью региональной программы — одновременно в области возводят шесть подобных сооружений.

Не менее масштабные преобразования ждут местный Дворец культуры. Капремонт начат в январе 2024 года. На работы выделено 500 млн рублей из регионального бюджета. Сегодня текущая готовность составила 70%. Дополнительно предусмотрено 19 млн рублей на оснащение.