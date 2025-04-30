9 мая жители правобережья не смогут воспользоваться травмпунктом на Красрабе

В мэрии пояснили, что это придется сделать из-за проведения торжественных мероприятий ко Дню Победы.
Травмпункт закроется с 20:00 8 мая и откроется только через сутки — в 20:00 9 мая.
В этот период медицинская помощь детям будет оказываться в больнице № 20 (ул. Инструментальная, 12).
9 мая с 8:00 до 20:00 прием взрослых организуют в ООО «АртраВита» (проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 150, стр. 48, пом. 1, визуальный ориентир — магазин «М. Видео»). Учреждение принимает по полисам ОМС.
Также горожане могут обращаться в любой травматологический пункт, расположенный на левом берегу.