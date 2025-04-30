В Хабаровске начали борьбу с клещами

Опасны не все кровососы. Но если клещ инфицирован энцефалитом или боррелиозом, хватит даже одного укуса, чтобы заразиться. Особенно тревожит то, что клещевой сезон с каждым годом начинается все раньше. В этом году первые обращения были уже в конце марта.