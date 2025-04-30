В Хабаровске начали борьбу с клещами

Правда, быть внимательными все-таки стоит. Как обезопасить себя, куда обращаться при укусе и почему нельзя паниковать, рассказала «АиФ-Дальинформ» начальник отдела охраны здоровья управления социального развития города Хабаровска Александра Андрющенко.
Не разовая акция.
Обработка территорий от клещей — это ежегодная мера, направленная на снижение риска укусов. Работы проводят в зонах отдыха, на набережных, в парках, скверах, а также на территории школ, детских садов и больниц.
— На 24 апреля частично обработаны зоны массового отдыха и приоритетные территории возле социальных учреждений, — сообщила Александра Андрющенко. — В течение сезона планируется обработать все запланированные участки, включая наиболее важные для безопасности жителей.
Акарицидная обработка — это не разовая акция. Она проводится волнами, в зависимости от погодных условий, графика заявок и повторной необходимости. Некоторые территории, особенно вблизи детских садов и школ, обрабатываются дважды за сезон.
1 мая работы пройдут на территориях детской художественной школы, школы искусств № 7 на улице Союзной, 76, и сквера в поселке Кольцовском.
— Даты могут меняться. Все зависит от погоды. За несколько дней до и после обработки не должно быть дождей, иначе препарат смоется и окажется бесполезным, — пояснила Александра Андрющенко. — Даже сильный ветер может помешать: вещество просто не осядет на траву. Поэтому перед каждой обработкой специалисты отслеживают прогноз.
Полный список территорий и актуальные изменения можно найти на сайте администрации города.
Клещи не дремлют.
По словам специалистов, клещи в городе встречаются не везде. Основные очаги их обитания — это окраины, овраги, заросли и лесопарковые зоны.
Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, сезон активности клещей в разгаре. За помощью после их присасывания обратились 266 человек, в том числе 104 ребенка. Это на 22% ниже средних многолетних показателей.
Опасны не все кровососы. Но если клещ инфицирован энцефалитом или боррелиозом, хватит даже одного укуса, чтобы заразиться. Особенно тревожит то, что клещевой сезон с каждым годом начинается все раньше. В этом году первые обращения были уже в конце марта.
Важно помнить, что защититься от клещевого вирусного энцефалита можно только с помощью прививки. Сейчас в крае завершается иммунизация против клещевого вирусного энцефалита. Она выполнена на 80%.
Как работает защита?
Обработка проводится специальными акарицидными препаратами, которые сертифицированы и безопасны для людей и животных при соблюдении норм.
— Средства наносят при помощи ранцевых и моторных опрыскивателей. После обработки территория закрывается на 72 часа. Это обязательное требование, и мы просим жителей относиться к этому серьезно — не гулять с детьми и не выгуливать собак в эти дни, — подчеркивает Александра Андрющенко.
Подрядчики заранее уведомляют о проведении работ: ставят предупреждающие знаки и публикуют информацию на сайте мэрии. При нарушении сроков повторной обработки или обнаружении клещей на обработанной территории жители могут обратиться в администрацию своего района.
Кто в ответе и куда обращаться?
Работы по акарицидной обработке в Хабаровске финансируются из городского бюджета. Контроль за подрядными организациями ведет управление охраны окружающей среды и природных ресурсов. Если жители обнаружат клещей на обработанных участках, они могут сообщить об этом по телефону: 41−96−30 (приемная управления).
— Мы стараемся защитить хабаровчан настолько, насколько позволяют техника и санитарные нормы. Но важно, чтобы каждый житель тоже проявлял ответственность. Безопасность начинается с личной внимательности, — предупреждает Александра Андрющенко.
Отметим, что городские власти несут ответственность за общественные территории, такие как парки и скверы. За обработку придомовых территорий и подвалов отвечают управляющие компании и ТСЖ. А предприниматели должны обеспечить безопасность на своих объектах.
Если клещ все же присосался, действовать нужно быстро и четко.
— Не паникуйте. Самое главное — как можно скорее удалить клеща. Лучше обратиться в травмпункт. В Хабаровске они работают круглосуточно при городских больницах. Там помогут извлечь клеща и направят его на анализ, — советует специалист.
Если вы удалили клеща дома, его нужно отнести в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии. Там определят, был ли он переносчиком инфекции. В случае подтверждения врач назначит лечение. Лицам, не прошедшим вакцинацию, вводится иммуноглобулин в течение четырех дней. Детям до 17 лет — бесплатно.
Как защититься: памятка для прогулки.
Надевайте светлую, закрытую одежду с плотными манжетами.
Используйте репелленты.
Проверяйте себя и детей после каждой прогулки.
Держите питомцев под присмотром и используйте капли, таблетки или ошейники от клещей.
Некоторые территории обрабатываются от клещей даже дважды за сезон.