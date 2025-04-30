Стало известно, во сколько оценивается ущерб от взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве

Осведомленный источник рассказал, во сколько оценивается ущерб жилому комплексу «Алые Паруса» в Москве, где в результате взрыва погиб основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян. Об этом в среду, 30 апреля, сообщило РИА Новости.
— Ущерб после взрыва составляет порядка восьми миллионов рублей, — цитирует неназванного источника агентство.
Взрыв в ЖК «Алые Паруса» на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля. В результате происшествия погибли два человека, еще трое пострадали. По предварительным данным, целью взрыва было покушение на главу Федерации бокса ДНР, создателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна, который в результате умер.
По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело. Главное о произошедшем — в отдельном материале «Вечерней Москвы».
Также осенью 2024 года произошел теракт на Рязанском проспекте в Москве, где погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Как удалось дистанционно взорвать взрывчатку — в материале «ВМ».