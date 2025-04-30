Стало известно, во сколько оценивается ущерб от взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве

Взрыв в ЖК «Алые Паруса» на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля. В результате происшествия погибли два человека, еще трое пострадали. По предварительным данным, целью взрыва было покушение на главу Федерации бокса ДНР, создателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна, который в результате умер.