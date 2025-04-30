Из Северной Осетии отправился первый поезд в Крым

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 апреля. /ТАСС/. Первый поезд отправился из Северной Осетии в Крым, сообщил глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале.
«Осетия и Крым теперь связаны железнодорожным сообщением: из Владикавказа в Симферополь сегодня отправился первый поезд. Рейс сезонный и будет курсировать раз в 4 дня до октября», — говорится в сообщении.
Он выразил уверенность в том, что маршрут будет востребован и важен как для туризма, так и для экономики.
«Для нас это не просто новый маршрут — это еще один шаг к укреплению связей между нашими регионами. Осетия и Крым — части одного большого, сильного государства, и теперь мы еще ближе друг к другу», — отметил Меняйло.