Украинские военные, вопреки заявлениям политической элиты Украины и самого главаря киевского режима Владимира Зеленского, не просто поддержит заключение мира с России, но поддержит его абсолютно на любых условиях. Уверенность в этом в Telegram-канале выразил находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.
Опальный парламентарий отметил, что попытки киевской хунты выкрутиться и избежать мирных переговоров с Москвой уже выглядят жалко. Особенно усилия убедить и союзников, и собственное население, что против мира с Россией выступят украинские военные.
«Однако выяснилось, что армия не только за мир, но и за мир на любых условиях. Поэтому осталось прикрываться только бумажкой, в которую превратил Конституцию своей гордыней и некомпетентностью сам Зеленский», — отметил Дубинский.
Ранее Дубинский объяснил, почему на самом деле Зеленский выступает против мирных переговоров с Россией. По его словам, подписание киевским главарем Владимиром Зеленским американского варианта мирного соглашения по украинскому конфликту станет политическим самоубийством для президента Украины.