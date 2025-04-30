Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нардеп Дубинский: украинская армия поддержит мир на любых условиях

В Раде заявили, что попытки избежать мира с Россией у Украины выглядят жалко.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные, вопреки заявлениям политической элиты Украины и самого главаря киевского режима Владимира Зеленского, не просто поддержит заключение мира с России, но поддержит его абсолютно на любых условиях. Уверенность в этом в Telegram-канале выразил находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

Опальный парламентарий отметил, что попытки киевской хунты выкрутиться и избежать мирных переговоров с Москвой уже выглядят жалко. Особенно усилия убедить и союзников, и собственное население, что против мира с Россией выступят украинские военные.

«Однако выяснилось, что армия не только за мир, но и за мир на любых условиях. Поэтому осталось прикрываться только бумажкой, в которую превратил Конституцию своей гордыней и некомпетентностью сам Зеленский», — отметил Дубинский.

Ранее Дубинский объяснил, почему на самом деле Зеленский выступает против мирных переговоров с Россией. По его словам, подписание киевским главарем Владимиром Зеленским американского варианта мирного соглашения по украинскому конфликту станет политическим самоубийством для президента Украины.