Украинские военные, вопреки заявлениям политической элиты Украины и самого главаря киевского режима Владимира Зеленского, не просто поддержит заключение мира с России, но поддержит его абсолютно на любых условиях. Уверенность в этом в Telegram-канале выразил находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.