Бесплатные шаттлы пустят в Самаре в день матча «Крылья Советов» — «Динамо» 5 мая

Машины для болельщиков будут следовать с 17:00 по двум маршрутам: от Ладьи на набережной (через Постников овраг, завод имени Тарасова и Барбошину поляну), а также от ТЦ «Эль Рио». Последний поедет в 20:00. Интервалы — 10−15 минут.