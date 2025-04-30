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Бесплатные шаттлы пустят в Самаре в день матча «Крылья Советов» — «Динамо» 5 мая

Автобусы будут ездить до четвертого гейта стадиона по двум маршрутам.

Автобусы будут ездить до четвертого гейта стадиона по двум маршрутам. Подробностями поделилась пресс-служба «зелено-бело-синих».

Бесплатные шаттлы запустят 5 мая. В этот день «Крылья Советов» сразятся на домашнем поле со столичным «Динамо» (12+). Волжане идут на девятом месте в чемпионате с 30 очками, москвичи — пятые с 47.

Машины для болельщиков будут следовать с 17:00 по двум маршрутам: от Ладьи на набережной (через Постников овраг, завод имени Тарасова и Барбошину поляну), а также от ТЦ «Эль Рио». Последний поедет в 20:00. Интервалы — 10−15 минут.

Проехать можно при наличии билета или клубной атрибутики.

«После окончания игры шаттлы будут отправляться в 21:30 от остановки “Агропарк” на 8-м проезде и следовать в обратном направлении по маршрутам с высадкой на остановках общественного транспорта», — добавили представители «КС».

На днях писали, что защитник волжан Гленн Бейл ведет переговоры с клубом о новом контракте.

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