14 человек погибли в результате пожара в отеле в Индии

В отеле «Ритурадж» города Калькутта на востоке Индии произошел сильный пожар, в результате которого погибли по меньшей мере 14 человек. Об этом пишет информагентство AP со ссылкой на сообщение местной полиции.
Старший полицейский офицер Манодж Кумар Верма сообщил журналистам, что возгорание отеля произошло вечером 29 апреля и позднее переросло в большой пожар. На место происшествия оперативно прибыли пожарные, которые справились с сильным огнем. Причина возгорания пока остается неизвестной.
На фотографиях, опубликованных местными СМИ, видно, как люди пытались спастись, выбираясь через окна и узкие выступы здания.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в своих соцсетях выразил соболезнования родным и близким погибших в этом инциденте.
Ранее в индийском городе Диса произошел мощный взрыв на складе петард, в результате которого погиб 21 человек, включая 7 детей. Также отмечается, что еще шестеро человек были травмированы.