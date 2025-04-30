В Иркутской области особый противопожарный режим вводится с 1 мая

На большей части территории Иркутской области, за исключением северных районов, с начала мая устанавливается особый противопожарный режим. Как сообщили КП-Иркутск в региональном МЧС, это решение связано с повышением рисков возникновения природных пожаров в весенний период.
Какие ограничения вводятся? Запрещается разведение костров, сжигание мусора и сухой травы, использование открытого огня для приготовления пищи, включая мангалы и аналогичные приспособления.
— Следует отметить, что пожароопасный сезон в регионе официально начался еще 7 апреля. За это время уже составлено семь административных протоколов за нарушения, приведшие к ландшафтным пожарам. Совокупный размер наложенных штрафов достиг 41 тысячи рублей, трем нарушителям внесены предупреждения, — сообщают в пресс-службе ведомства.
Важно подчеркнуть, что в период режима меры ответственности ужесточаются. Для нарушителей предусмотрены штрафы от 10 до 20 тысяч рублей, должностные лица отдадут от 30 до 60 тысяч рублей, а организации — от 400 до 800 тысяч. Примечательно, что в таких условиях применение предупредительных мер исключено — все нарушения будут караться исключительно денежными взысканиями.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Киренске собрали резерв МЧС на паводковый период.