В Иркутской области особый противопожарный режим вводится с 1 мая

Важно подчеркнуть, что в период режима меры ответственности ужесточаются. Для нарушителей предусмотрены штрафы от 10 до 20 тысяч рублей, должностные лица отдадут от 30 до 60 тысяч рублей, а организации — от 400 до 800 тысяч. Примечательно, что в таких условиях применение предупредительных мер исключено — все нарушения будут караться исключительно денежными взысканиями.