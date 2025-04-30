Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Транспортная прокуратура заинтересовалась гибелью двух лодочников под Омском

Трагедия на воде произошла 29 апреля.
Источник: Комсомольская правда

Омская транспортная прокуратура уточняет обстоятельства гибели двух человек на Иртыше. Напомним, накануне в Тевризском районе области 55-летний мужчина и 50-летняя женщина перевернулись в лодке и не смогли выбраться на берег.

«Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности эксплуатации маломерного флота. Также транспортным прокурором взяты на контроль ход и результаты расследования уголовного дела», — сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По информации регионального Следкома, ЧП зарегистрировали в районе 18:00. Во время смертельной прогулки по воде в лодке находились судоводитель и пассажир.

Ранее «КП Омск» рассказала, что в регионе ураган совал кровли зданий и затопил дома. Погибли люди.