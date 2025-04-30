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Как перекроют улицы Перми 1 мая 2025 года?

Ограничения введут для проведения эстафеты.

Источник: Аргументы и факты

Движение в центре Перми ограничат из-за проведения легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Звезда» 1 мая 2025 года, сообщили в ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края». В краевом министерстве транспорта объяснили, какие именно ограничения будут действовать.

С 19:00 30 апреля по 17:00 1 мая будет ограничено движение транспорта:

  • на Комсомольском проспекте (по обеим сторонам от улицы Пушкина до дома № 67 по Комсомольскому проспекту);
  • на улице Краснова (от улицы Пушкина до Комсомольского проспекта).

Источник: Министерство транспорта Пермского края

С 11:45 1 мая до 17:00 1 мая будет прекращено движение:

  • по Комсомольскому проспекту (по обеим сторонам от улицы Пушкина до дома № 67 по Комсомольскому проспекту);
  • по улице Краснова (от улицы Пушкина до улицы Газеты «Звезда»);
  • по улице Революции (от улицы Куйбышева до улицы Газеты «Звезда»);
  • по улице Швецова (от Комсомольского проспекта до улицы Газеты «Звезда»);
  • по улице Глеба Успенского (от улицы Пионерской до Комсомольского проспекта);
  • по улице Тимирязева (от Комсомольского проспекта до улицы Газеты «Звезда»);
  • по улице 1-й Красноармейской (от Комсомольского проспекта до улицы Газеты «Звезда»);
  • по улице Полины Осипенко (от улицы Пионерской до улицы Газеты «Звезда»).

В минтрансе Прикамья попросили автовладельцев отнестись к ситуации с пониманием, заранее планировать маршрут, а также делиться этой информацией с другими водителями.