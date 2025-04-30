Как перекроют улицы Перми 1 мая 2025 года?

Движение в центре Перми ограничат из-за проведения легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Звезда» 1 мая 2025 года, сообщили в ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края». В краевом министерстве транспорта объяснили, какие именно ограничения будут действовать.