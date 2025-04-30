Пресбиопия: как замена хрусталика помогает при возрастной дальнозоркости

Клинические исследования, проведенные в разных странах, показывают, что замена хрусталика без признаков катаракты может значительно улучшить зрение у пациентов с пресбиопией и повысить качество их жизни. В частности, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый пятый человек старше 45 лет страдает от пресбиопии. В результате тенденция к ранней замене хрусталика наблюдается не только в России, но и в Европе, где все больше пациентов выбирают эту процедуру.