Исследование показало, какое мясо россияне выбирают для шашлыков

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Около 45% россиян предпочитают покупать фермерское мясо для шашлыка, 36% приобретают его в супермаркетах, а 19% — на маркетплейсах, подсчитали для РИА Новости аналитики Россельхозбанка.
«Среди респондентов 45% предпочитают покупать мясо для шашлыка у фермеров и местных производителей. Это говорит о растущем интересе к натуральным и качественным продуктам. 36% опрошенных выбирают мясо в супермаркетах, а 19% заказывают его через маркетплейсы», — рассказали в Россельхозбанке на основании исследования, проведенного с 22 по 28 апреля. В его рамках аналитики банка опросили более 1500 человек по всей России в возрасте от 18 до 55 лет.
Эксперты также выяснили, что для большинства россиян (65%) плохая погода не являются помехой для готовки мяса на открытом воздухе, а 35% предпочитают делать это только в хорошую погоду. Среди опрошенных 60% отправляются к мангалу спонтанно, а 22% тщательно планируют выход на природу: заранее собирают друзей, выбирают локацию и составляют меню. В свою очередь, 18% признались, что не берут инициативу в свои руки, а ждут приглашения от родных и друзей.
Согласно исследованию, свинина — традиционный фаворит мяса для мангала. Около 46% опрошенных выбирают для шашлыка шейку или окорок. На втором месте — курица: 31% респондентов предпочитают грудку или бедро. По 6% выбирают говядину или баранину, 7% — рыбу, а 4% отдают предпочтение овощам и грибам.
«В последние годы мы наблюдаем рост спроса на мясо местных фермеров и производителей, что, по нашим оценкам, представляет собой позитивную тенденцию, способствующую развитию локальных брендов и расширению ассортимента натуральной продукции. Важно отметить, что шашлык в умеренных количествах может быть частью сбалансированного питания», — прокомментировала руководитель Центра устойчивого развития Россельхозбанка Наталья Худякова.
Аналитики также выяснили, о чем россияне больше всего волнуются во время приготовления мяса на костре. Среди участников исследования 38% переживают, что шашлыков не хватит на всех, и часть гостей останутся голодными; 32% — что мясо останется сырым; 27% — напротив, что оно превратится в угольки, потеряв сочность. И лишь 3% беспокоятся, что маринад испортит вкус мяса.