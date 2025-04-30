Исследование показало, какое мясо россияне выбирают для шашлыков

«Среди респондентов 45% предпочитают покупать мясо для шашлыка у фермеров и местных производителей. Это говорит о растущем интересе к натуральным и качественным продуктам. 36% опрошенных выбирают мясо в супермаркетах, а 19% заказывают его через маркетплейсы», — рассказали в Россельхозбанке на основании исследования, проведенного с 22 по 28 апреля. В его рамках аналитики банка опросили более 1500 человек по всей России в возрасте от 18 до 55 лет.