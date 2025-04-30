В июне Пермь и Сарапул свяжет судно на подводных крыльях «Метеор»

Время в пути составит около восьми часов включая 20 мин. на прохождение шлюза Воткинской ГЭС. Маршрут станет частью межрегиональной линии «Пермь — Сарапул — Казань — Нижний Новгород». Первый рейс из Перми в Сарапул отправится в июне, протяженность маршрута — 400 км. Всего будет выполнено пять рейсов, последний — в августе этого года.