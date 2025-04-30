В июне Пермь и Сарапул свяжет судно на подводных крыльях «Метеор»

В Перми на заседании краевого правительства сообщили об открытии нового скоростного водного маршрута до Сарапула. На линию выйдет судно на подводных крыльях «Метеор 120».
Время в пути составит около восьми часов включая 20 мин. на прохождение шлюза Воткинской ГЭС. Маршрут станет частью межрегиональной линии «Пермь — Сарапул — Казань — Нижний Новгород». Первый рейс из Перми в Сарапул отправится в июне, протяженность маршрута — 400 км. Всего будет выполнено пять рейсов, последний — в августе этого года.
Краевые власти приняли решение восстановить находящиеся в затоне два судна «Метеор-220» и одно судно «Восход-50». Их запустят в эксплуатацию с 2027 года. Их запустят до Чайковского.
Навигацию в Перми откроют с 1 мая. В этот же день состоится открытие зала ожидания на Речном вокзале. Он рассчитан на 200 мест. В нем разместят кафе, камеры хранения и кассы.
Расположенная в Речном вокзале экспозиция выставки «Россия — моя история» продолжит свою работу.