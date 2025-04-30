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Жителям Новосибирска предложили пересесть на электрички на время дорожных ремонтов

В качестве альтернативы Бердскому шоссе предложена Южная ветка.

Западно-Сибирская железная дорога предлагает жителям Новосибирска воспользоваться пригородными электропоездами для поездок по Новосибирску и области во время сезонных работ на дорогах с интенсивным движением.

В частности, горожанам предлагают южную ветку, идущую параллельно улице Большевистской и Бердскому шоссе, по которой можно без пробок добраться в Первомайский и Советский районы, а также в Бердск.

Так, дорога от Речного вокзала до разъезда Иня составит от 9 до 14 минут, при этом поездка обойдётся в 40 рублей.

Добраться до Академгородка можно за 27 минут, а до Бердска — за 40.

«Для отдельных категорий пассажиров пригородных поездов предоставляются льготы», — напомнили в пресс-службе ЗСЖД.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в НСО запустят дополнительные электрички в период майских праздников.