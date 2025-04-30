Захарова объяснила происхождение надписи «Россия рулит» на машине Лаврова

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Надпись «Россия рулит» на машине главы МИД РФ Сергея Лаврова появилась как шутка коллег, которые были за рулем, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Захарова опубликовала в своем Telegram-канале автомобильные номера кортежа Лаврова в Рио-де-Жанейро. На кадрах глава внешнеполитического ведомства садится в машину с номером, на котором по-португальски написано «СМИД БРИКС в Рио-де-Жанейро», а ниже по-русски — «Россия рулит».
«Я раскрою секрет: это не продуманный пиар-ход или какое-то желание выделиться. Это творчество наших коллег, которые непосредственно были за рулем и так решили отметить, что фактически за рулем наши. Но получилось, мне кажется, красиво», — сказала она в эфире радио Sputnik.
Как отметила Захарова, фотографии автомобильного номера начали распространяться в соцсетях, после чего она решила подтвердить их подлинность.