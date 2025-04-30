Захарова объяснила происхождение надписи «Россия рулит» на машине Лаврова

«Я раскрою секрет: это не продуманный пиар-ход или какое-то желание выделиться. Это творчество наших коллег, которые непосредственно были за рулем и так решили отметить, что фактически за рулем наши. Но получилось, мне кажется, красиво», — сказала она в эфире радио Sputnik.