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Захарова объяснила происхождение надписи «Россия рулит» на машине Лаврова

Захарова: надпись «Россия рулит» на машине Лаврова появилась как шутка коллег.

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Надпись «Россия рулит» на машине главы МИД РФ Сергея Лаврова появилась как шутка коллег, которые были за рулем, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Захарова опубликовала в своем Telegram-канале автомобильные номера кортежа Лаврова в Рио-де-Жанейро. На кадрах глава внешнеполитического ведомства садится в машину с номером, на котором по-португальски написано «СМИД БРИКС в Рио-де-Жанейро», а ниже по-русски — «Россия рулит».

«Я раскрою секрет: это не продуманный пиар-ход или какое-то желание выделиться. Это творчество наших коллег, которые непосредственно были за рулем и так решили отметить, что фактически за рулем наши. Но получилось, мне кажется, красиво», — сказала она в эфире радио Sputnik.

Как отметила Захарова, фотографии автомобильного номера начали распространяться в соцсетях, после чего она решила подтвердить их подлинность.