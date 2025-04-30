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Май в Челябинской области будет аномально теплым и сухим

Метеорологи рассказали, какой будет погода в мае на Южном Урале.

Сейчас в Ричмонде: +29° 3 м/с 48% 757 мм рт. ст. +23°
Источник: Комсомольская правда

Май в Челябинской области будет теплее обычного. Правда, аномалия совсем небольшая. По прогнозу, среднемесячная температура воздуха составит +13, +15 градусов. Это на один градус выше климатической нормы.

А вот месячное количество осадков, по расчетам специалистов Гидрометцентра, окажется меньше нормы.

1 мая в Челябинской области будут идти дожди. Днем температура воздуха составит от +7 до +17 градусов.

В ночь на 2 мая может похолодать до −2. Местами возможен снег.

Затем начнется потепление. По предварительному прогнозу, уже к 5 мая воздух разогреется до +20 градусов.