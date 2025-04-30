Май в Челябинской области будет аномально теплым и сухим

Май в Челябинской области будет теплее обычного. Правда, аномалия совсем небольшая. По прогнозу, среднемесячная температура воздуха составит +13, +15 градусов. Это на один градус выше климатической нормы.
А вот месячное количество осадков, по расчетам специалистов Гидрометцентра, окажется меньше нормы.
1 мая в Челябинской области будут идти дожди. Днем температура воздуха составит от +7 до +17 градусов.
В ночь на 2 мая может похолодать до −2. Местами возможен снег.
Затем начнется потепление. По предварительному прогнозу, уже к 5 мая воздух разогреется до +20 градусов.