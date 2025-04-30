Как пройдет акция «Бессмертный полк» в Самаре

В Самаре 9 мая пройдет в очном формате акция «Бессмертный полк». Такое решение принял глава региона Вячеслав Федорищев. Подробности рассказали в пресс-службе правительства региона.
Акция пройдет в рамках Парада Победы и станет завершающей его стадией. Колонна пройдет по улице Молодогвардейской через площадь Куйбышева до улицы Маяковского.
Желающие принять участие в акции могут прийти на улицу Молодогвардейскую на отрезке от переулка Высоцкого до улицы Венцека с 08:00 до 11:30 — в это время здесь будет проходить формирование колонны.
Помогать в День Победы будут 400 волонтеров. Они будут регулировать шествие и помогать в навигации по трибунам.
В целях безопасности рядом с местом проведения «Бессмертного полка» установят 4 КПП для прохода:
на улице Ленинградской со стороны Галактионовской;на улице Ленинградской со стороны Чапаевской;в переулке Репина со стороны Галактионовской;на пересечении улиц Венцека и Молодогвардейской.
«Конечно, для нас основной приоритет — безопасность. Для ее обеспечения приняты все меры. Но и гостям Парада и участникам шествия “Бессмертный полк” необходимо помнить о соблюдении правил безопасности. Не стоит брать с собой объемных сумок, это затруднит и увеличит время досмотра на КПП, воду рекомендовано брать с собой только в пластиковых бутылках, с открытой крышкой, чтобы можно было проверить содержимое. Если вдруг будет ненастная погода, то зонт должен быть обязательно складным и без острия», — пояснил Андрей Медников, замминистра по региональной безопасности.
Также в скором времени «МК в Самаре» расскажет об изменениях в работе транспорта во время праздников.
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