Как пройдет акция «Бессмертный полк» в Самаре

«Конечно, для нас основной приоритет — безопасность. Для ее обеспечения приняты все меры. Но и гостям Парада и участникам шествия “Бессмертный полк” необходимо помнить о соблюдении правил безопасности. Не стоит брать с собой объемных сумок, это затруднит и увеличит время досмотра на КПП, воду рекомендовано брать с собой только в пластиковых бутылках, с открытой крышкой, чтобы можно было проверить содержимое. Если вдруг будет ненастная погода, то зонт должен быть обязательно складным и без острия», — пояснил Андрей Медников, замминистра по региональной безопасности.