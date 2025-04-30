Экстренные оповещения сработали на смартфонах алматинцев

сохраняйте спокойствие, не паникуйте;не пользуйтесь лифтом и лестницей во время толчков, переждите дома, в помещении;отойдите от мебели, окон, люстры;найдите укрытие — «треугольники жизни» (займите место в углу несущих / капитальных/ внутренних стен;покиньте здание (в многоэтажных домах после прекращения толчков);отключите воду, газ, электричество;возьмите «тревожный чемоданчик», подготовленный заранее;при эвакуации из здания держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;будьте готовы к повторным толчкам;окажите помощь детям, престарелым, людям с ограниченными возможностями.