Экстренные оповещения сработали на смартфонах алматинцев

Текст оповещения выглядит следующим образом:
«Экстренное оповещение. Алматы каласында жоспарлы жалпыкалалык сейсмикалык жаттыгу еткізілуде! Сабыр сактап, белсенді катысуга шакырамыз! В городе Алматы проводится плановая общегородская сейсмотренировка! Сохраняйте спокойствие и примите активное участие!».
Фото: Zakon.kz.
Тем временем, в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) напомнили, что Алматы находится в 9−10-балльной сейсмической зоне, поэтому личная подготовленность каждого гражданина к действиям при ЧС и после имеет огромное значение.
Так, алматинцам важно составить заранее семейный или коллективный план действий при землетрясении:
Заранее определить место встречи (сбора) для семьи после случившегося землетрясения. Необходимо заранее определить в своей квартире, доме самые безопасные места, чтобы переждать подземные толчки. К таким местам относят: места у капитальных внутренних стен, углы, образованные внутренними капитальными стенами (можно посмотреть в техплане, тех паспорте).Определите кратчайший путь эвакуации из здания, либо займите внутри здания безопасное место. Необходимо переставить тяжелые предметы, посуду с верхних полок шкафов.
Также специалисты рекомендуют соблюдать 10 простых элементарных правил, которые должен знать каждый алматинец в высотном доме:
сохраняйте спокойствие, не паникуйте;не пользуйтесь лифтом и лестницей во время толчков, переждите дома, в помещении;отойдите от мебели, окон, люстры;найдите укрытие — «треугольники жизни» (займите место в углу несущих / капитальных/ внутренних стен;покиньте здание (в многоэтажных домах после прекращения толчков);отключите воду, газ, электричество;возьмите «тревожный чемоданчик», подготовленный заранее;при эвакуации из здания держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;будьте готовы к повторным толчкам;окажите помощь детям, престарелым, людям с ограниченными возможностями.
Уже после эвакуации, при необходимости, проследовать к ближайшему пункту приема населения, которые будут развернуты в случае крупномасштабной чрезвычайной ситуации.
В Алматы имеется 384 пункта приема пострадавшего населения.
Как правило, точки сбора населения и пострадавших при ЧС размещаются в организациях образования: школах, детсадах, колледжах, вузах.
«Услышав сигнал “Внимание всем!” нужно включить доступные средства оповещения, к примеру приемник в “тревожном чемоданчике” и действовать согласно полученной инструкции».Пресс-служба ДЧС Алматы.
Стоит отметить, что жителей и гостей города заранее предупреждали о сейсмотренировке.