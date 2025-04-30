Проект нового аэропорта Иркутска начнут разрабатывать в 2027 году

В Иркутской области продолжается работа по модернизации воздушно-транспортной инфраструктуры. Как сообщил во время своего ежегодного Послания Заксобранию губернатор Игорь Кобзев, в 2027 году начнется проектирование нового аэропорта Иркутска. Напомним, разместить его планируется в пади Ключевая (этот участок расположен в Ангарском городском округе и частично заходит в Шелеховский район). Глава региона напомнил, что именно эту площадку одобрили на федеральном уровне.