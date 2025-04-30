Проект нового аэропорта Иркутска начнут разрабатывать в 2027 году

В Иркутской области продолжается работа по модернизации воздушно-транспортной инфраструктуры. Как сообщил во время своего ежегодного Послания Заксобранию губернатор Игорь Кобзев, в 2027 году начнется проектирование нового аэропорта Иркутска. Напомним, разместить его планируется в пади Ключевая (этот участок расположен в Ангарском городском округе и частично заходит в Шелеховский район). Глава региона напомнил, что именно эту площадку одобрили на федеральном уровне.
Пока еще не известно, во сколько обойдется строительство новой воздушной гавани, однако в качестве источников финансирования называются федеральный бюджет и частные инвесторы. Более точно можно будет сказать после окончания проектирования.
Губернатор поручил Министерству транспорта и дорожного хозяйства региона и Службе архитектуры оперативно организовать работу по территориальному планированию. Кроме того, будущий аэропорт надлежит внести в планы развития территорий.
Помимо аэропорта областного центра, ведется работа и по развитию авиасообщения в других районах Приангарья. Особое внимание уделяется тем территориям, где идет реализация крупных инвестпроектов и появляются новые предприятия. В первую очередь речь идет о Бодайбо и Усть-Куте.
В качестве одной из основных проблем Игорь Кобзев назвал высокую стоимость авиабилетов в северные районы. В связи с этим было принято решение изменить схему субсидирования рейсов. Пилотным направлением станут рейсы из Иркутска в Бодайбо, на которых с 2026 года будут действовать льготы для местных жителей.
Планируется и преображение самих аэропортов.