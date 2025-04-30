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Футболист «Акрона» С. Бакаев сказал, что готов провести в клубе остаток карьеры

25-летний полузащитник присоединился к тольяттинскому коллективу в июле 2024 года. Нынешний контракт рассчитан до конца этого сезона.

25-летний полузащитник присоединился к тольяттинскому коллективу в июле 2024 года. Нынешний контракт рассчитан до конца этого сезона.

Солтмурад Бакаев перебрался в 63-й регион из казанского «Рубина». Также играл по договору аренды в столичной «Родине», дубле «Спартака». В составе «красно-черных» поучаствовал в 26 матчах, забил три мяча и выдал столько же ассистов.

«Хотелось бы иметь свой стадион в Тольятти? Клуб все делает для этого. У нас нет сомнений, что руководство работает над этим, и рано или поздно у клуба будет своя арена. Готов ли провести в “Акроне” всю оставшуюся карьеру? Да», — приводит слова футболиста «Совспорт».

Недавно Бакаев объяснил, смогут ли тольяттинцы стать одними из лидеров РПЛ.

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