Футболист «Акрона» С. Бакаев сказал, что готов провести в клубе остаток карьеры

«Хотелось бы иметь свой стадион в Тольятти? Клуб все делает для этого. У нас нет сомнений, что руководство работает над этим, и рано или поздно у клуба будет своя арена. Готов ли провести в “Акроне” всю оставшуюся карьеру? Да», — приводит слова футболиста «Совспорт».