В ВКО для сельчан строят амбулаторию на деньги коррупционеров

Следует отметить, что в Казахстане в рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» запланировано строительство 655 объектов: медицинских и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий. На сегодняшний день завершено строительство 467 объектов. Средства на возведение объектов первичной медико-санитарной помощи и реконструкцию больниц выделяются из республиканского бюджета. Кроме того, финансирование ведется также из Специального государственного фонда. Премьер-министр поручил Министерству здравоохранения и акиматам обеспечить еженедельный мониторинг за ходом строительства оставшихся 188 медицинских объектов и реконструкцией больниц.