В Москве врачи спасли пациента с поражением трех сердечных клапанов

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Врачи столичной больницы имени Филатова спасли пациента с поражением трех сердечных клапанов, впервые в столичной системе здравоохранения провели высокотехнологичную операцию по эндопротезированию трехстворчатого сердечного клапана, сообщила журналистам заммэра Москвы Анастасия Ракова.
«В Москве уделяется большое внимание повышению доступности высокотехнологичной медицинской помощи, в частности в сфере сердечно-сосудистых заболеваний. Так, специалисты городской клинической больницы № 15 имени Филатова впервые в Москве провели высокотехнологичную операцию по эндопротезированию трехстворчатого сердечного клапана», — рассказала Ракова.
Заммэра добавила, что несколько лет назад пациент уже перенес радикальное вмешательство по его замене, однако со временем протез износился и потребовалась срочная операция. Врачи решили воспользоваться малоинвазивным методом для того, чтобы снизить риск осложнений и нагрузку на организм.
«Операция прошла успешно, состояние пациента заметно улучшилось, и его перевели из реанимации в палату кардиохирургического отделения», — подчеркнула Ракова.