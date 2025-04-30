В Москве врачи спасли пациента с поражением трех сердечных клапанов

Заммэра добавила, что несколько лет назад пациент уже перенес радикальное вмешательство по его замене, однако со временем протез износился и потребовалась срочная операция. Врачи решили воспользоваться малоинвазивным методом для того, чтобы снизить риск осложнений и нагрузку на организм.