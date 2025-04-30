Мэрия опубликовала программу празднования Дня Победы в Челябинске

Празднование Великой Победы в Челябинске начнётся в 9:00 с возложения цветов к «Вечному огню» на Аллее Славы. Почтив память павших солдат, участники мероприятия перейдут на площадь Революции, где в 11:00 состоится «Парад Победы». Параллельно в Городском саду имени Александра Пушкина и парке имени Юрия Гагарина будут проходить показы фильмов о Великой Отечественной войне. В 12:15 на театральной площади можно будет посмотреть выступления артистов, попробовать блюда полевой кухни и посмотреть выставку военной техники.
В 13:30 начнётся торжественное шествие «Бессмертного полка». Жители пройдут с портретами героев по проспекту Ленина от Южно-Уральского государственного университета до площади Революции. В 18:00 на площади около Торгового центра состоится праздничный концерт. Хедлайнером станет заслуженная артистка России Юлия Чичерина. А завершится день фейерверком в 22:00.