Мэрия опубликовала программу празднования Дня Победы в Челябинске

Празднование Великой Победы в Челябинске начнётся в 9:00 с возложения цветов к «Вечному огню» на Аллее Славы. Почтив память павших солдат, участники мероприятия перейдут на площадь Революции, где в 11:00 состоится «Парад Победы». Параллельно в Городском саду имени Александра Пушкина и парке имени Юрия Гагарина будут проходить показы фильмов о Великой Отечественной войне. В 12:15 на театральной площади можно будет посмотреть выступления артистов, попробовать блюда полевой кухни и посмотреть выставку военной техники.