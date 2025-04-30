Отменена полетная программа из Перми в Волгоград

Об этом сообщает Business Class со ссылкой на краевой минтранс. Это произошло вследствие отказа авиакомпании «Икар» осуществлять полеты по данному маршруту из-за технических ограничений воздушного парка авиакомпании. Полетная программа из Перми в Волгоград в 2025 году отменена.