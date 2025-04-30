Из Омска отменили единственный дневной авиарейс в Москву

Таким образом, в летний период из Омска, как и прежде, большинство рейсов будут вылетать в утренние часы, в интервале между 5:05 (рейс авиакомпании «Победа» в Шереметьево) и 8:30 (вылет авиакомпании «Уральские авиалинии» в Домодедово). После 8:30 день будет практически без вылетов, за исключением одного рейса в 17:15, когда «Аэрофлот» отправляется в Шереметьево. Следует отметить, что рейсы в Внуково из Омска больше не выполняются.