Минобразования изменило сроки поступления в ссузы Беларуси

Помимо этого, Министерство образования изменило сроки проведения вступительных экзаменов: для тех, кто поступает на дневную форму обучения на основе общего базового образования за счёт средств бюджета испытания пройдут чуть раньше — с 2 по 7 августа. Что касается абитуриентов, которые планируют поступать на платное, — с 7 по 10 августа.