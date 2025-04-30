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Минобразования изменило сроки поступления в ссузы Беларуси

Министерство образования Беларуси изменило сроки проведения вступительной кампании в учреждениях среднего специального образования. Согласно официальному постановлению, которое опубликовали на Национальном правовом Интернет-портале, в 2025 году она начнётся немного раньше.

Источник: Смартпресс

Так, документы в ссузы по всей республике будут принимать следующим образом:

  • на дневную форму обучения за счёт бюджета для абитуриентов с общим базовым образованием — с 18 июля по 1 августа;
  • на дневную) форму обучения на платной основе для абитуриентов с общим базовым образованием — с 18 июля по 12 августа;
  • на дневную форму обучения на платной основе для абитуриентов с общим базовым образованием, поступающих на специальности, где нужно сдавать вступительное испытание, — с 18 июля по 1 августа;
  • на очную (дневную, вечернюю) форму обучения, дистанционную или заочную за счёт бюджета для абитуриентов с общим средним образованием, а также профессионально-техническим с общим средним образованием, — с 18 июля по 6 августа;
  • на очную (дневную, вечернюю) форму обучения, дистанционную или заочную форму на платной основе для абитуриентов с общим средним образованием, а также профессионально-техническим с общим средним образованием, — с 18 июля по 14 августа;
  • на очную (дневную, вечернюю) форму обучения, дистанционную или заочную на платной основе для абитуриентов с общим средним образованием, профессионально-техническим с общим средним образованием, поступающих на специальности, где предусмотрено вступительное испытание, — с 18 июля по 6 августа.

Помимо этого, Министерство образования изменило сроки проведения вступительных экзаменов: для тех, кто поступает на дневную форму обучения на основе общего базового образования за счёт средств бюджета испытания пройдут чуть раньше — с 2 по 7 августа. Что касается абитуриентов, которые планируют поступать на платное, — с 7 по 10 августа.