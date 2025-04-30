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Росгвардейцы из Самары стали победителями турнира по стрельбе в Нижнем Новгороде

К окружному соревнованию присоединились 168 человек.

К окружному соревнованию присоединились 168 человек.

Применяли боевой пистолет, АК и снайперскую винтовку. Стреляли по мишеням из разных положений на дистанции до 300 метров. Плюс отрабатывали навыки скоростного использования оружия со сменой стойки и магазина.

«Победителей определяли по каждому из семи упражнений в личном зачете», — уточнили представители областного управления Росгвардии.

Среди команд первое место заняли правоохранители из 63-го региона. Серебро и бронза — у их коллег из Татарстана и Башкортостана.

«Девять росгвардейцев прошли нормативы на звание “Мастер спорта” и еще 24 — на “Кандидата”. Почти 90 участников смогли выполнить первый, второй и третий разряды», — добавили в ведомстве.

Недавно рассказывали, что в губернии завершился чемпионат по служебно-боевой стрельбе.

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