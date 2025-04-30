В Самаре открылась выставка из коллекции Морозова с работами Ван Гога, Моне и Матисса

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30 апреля в самарском филиале Третьяковской галереи открылась выставка (12+), посвященная собранию мецената Ивана Морозова. В экспозиции — 52 произведения из ведущих музеев России, включая работы Ван Гога, Моне, Сезанна, Матисса и русских авангардистов.
Выставка «Коллекционер Иван Морозов: от Ван Гога до авангарда» будет работать до 28 сентября 2025 года. Куратор проекта — Татьяна Юденкова, специалист по живописи конца XIX — начала XX века.
«МК в Самаре» подготовил фоторепортаж с галереи — в материале можно увидеть ключевые работы, включая «Прогулку заключенных» Ван Гога, «Бульвар Капуцинок» Моне и «Синий кувшин» Матисса.