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В Самаре открылась выставка из коллекции Морозова с работами Ван Гога, Моне и Матисса

В Третьяковке открылась выставка «Коллекционер Иван Морозов: от Ван Гога до авангарда».

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30 апреля в самарском филиале Третьяковской галереи открылась выставка (12+), посвященная собранию мецената Ивана Морозова. В экспозиции — 52 произведения из ведущих музеев России, включая работы Ван Гога, Моне, Сезанна, Матисса и русских авангардистов.

Выставка «Коллекционер Иван Морозов: от Ван Гога до авангарда» будет работать до 28 сентября 2025 года. Куратор проекта — Татьяна Юденкова, специалист по живописи конца XIX — начала XX века.

«МК в Самаре» подготовил фоторепортаж с галереи — в материале можно увидеть ключевые работы, включая «Прогулку заключенных» Ван Гога, «Бульвар Капуцинок» Моне и «Синий кувшин» Матисса.