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В Иркутской области ветераны войны получили выплаты к 80-летию Победы

1 210 человек получили по 80 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В преддверии юбилея Великой Победы ветеранам войны предоставили выплаты. Как сообщили КП-Иркутск в Отделении Социального фонда России по Иркутской области, 1 210 человек получили по 80 тысяч рублей, а 1 575 — по 55 тысяч рублей. Общий объем выделенных средств превысил 186 миллионов рублей.

— Для получения юбилейных выплат получателям не потребовалось никуда обращаться — все средства были начислены автоматически с пенсией в апреле 2025 года, — подчеркнул управляющий Отделением Соцфонда России по Иркутской области Алексей Макаров.

Отметим, крупные выплаты в размере 80 тысяч рублей были предоставлены участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, вдовам погибших, бывшим несовершеннолетним узникам нацистских концлагерей. А также обладателям медали «За оборону Ленинграда» и знаков «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Сталинграда», «Жителю осажденного Севастополя». Сумма в 55 тысяч рублей была выплачена труженикам тыла военных лет и бывшим совершеннолетним узникам фашистских концлагерей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что традиционное шествие «Бессмертного полка» пройдет 9 мая в Иркутске и Ангарске.