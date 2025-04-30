В Иркутской области ветераны войны получили выплаты к 80-летию Победы

В преддверии юбилея Великой Победы ветеранам войны предоставили выплаты. Как сообщили КП-Иркутск в Отделении Социального фонда России по Иркутской области, 1 210 человек получили по 80 тысяч рублей, а 1 575 — по 55 тысяч рублей. Общий объем выделенных средств превысил 186 миллионов рублей.
— Для получения юбилейных выплат получателям не потребовалось никуда обращаться — все средства были начислены автоматически с пенсией в апреле 2025 года, — подчеркнул управляющий Отделением Соцфонда России по Иркутской области Алексей Макаров.
Отметим, крупные выплаты в размере 80 тысяч рублей были предоставлены участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, вдовам погибших, бывшим несовершеннолетним узникам нацистских концлагерей. А также обладателям медали «За оборону Ленинграда» и знаков «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Сталинграда», «Жителю осажденного Севастополя». Сумма в 55 тысяч рублей была выплачена труженикам тыла военных лет и бывшим совершеннолетним узникам фашистских концлагерей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что традиционное шествие «Бессмертного полка» пройдет 9 мая в Иркутске и Ангарске.