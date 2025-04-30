В Иркутской области ветераны войны получили выплаты к 80-летию Победы

Отметим, крупные выплаты в размере 80 тысяч рублей были предоставлены участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, вдовам погибших, бывшим несовершеннолетним узникам нацистских концлагерей. А также обладателям медали «За оборону Ленинграда» и знаков «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Сталинграда», «Жителю осажденного Севастополя». Сумма в 55 тысяч рублей была выплачена труженикам тыла военных лет и бывшим совершеннолетним узникам фашистских концлагерей.