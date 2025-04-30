Глава РФПИ встретился с Оливером Стоуном

«Рад приветствовать Оливера Стоуна в Москве», — написал Дмитриев в своем Telegram-канале и опубликовал фотографию со Стоуном на фоне книги «Разговоры за жизнь».
Накануне Стоун в Москве принял участие в федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» Российского общества «Знание», где высказался об антироссийской пропаганде в мире. Дмитриев выступал на марафоне в понедельник.
В 2017 году вышел фильм Оливера Стоуна о президенте России «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews), созданный на основе более десятка бесед с главой российского государства, состоявшихся на протяжении двух лет.
РИА Новости выступает информационным партнером просветительского марафона «Знание. Первые».