В электробусах Нижнего Новгорода обновят табло и голосовые объявления

Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем. Работы проводит компания «Нижегородэлектротранс» в рамках стандартизации пассажирской информации, согласно рекомендациям министерства транспорта Нижегородской области.
После модернизации информация на маршрутах станет более удобной для восприятия: электронные табло получат новый, более читаемый шрифт, а все голосовые объявления будут озвучены единым голосом — одинаково во всех электробусах города. Завершить обновление планируется в течение майских праздников.
Ранее сообщалось, что маршрут электробуса Э-11 в Нижнем Новгороде продлят до «Пролетарской» с 1 мая. А самым популярным в Нижнем Новгороде маршрутом электробуса стал Э-17.