В Беларуси ученые работают над созданием полезного фастфуда. Подробности озвучили в эфире телеканала СТВ.
Начальник отдела технологий продукции из корнеклубнеплодов Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию Людмила Евтушевская заметила, что картофель фри является продуктом массового потребления. Она акцентировала внимание на том, что указанный продукт широко используется, его все очень любят, особенно дети.
Специалист добавила, что опасность картофеля фри заключается в том, что он обжарен во фритюре и в нем могут вырабатываться канцерогены: акриламид, в том числе трансжиры.
— Поэтому на сегодня в нашей лаборатории проходит научно-исследовательская работа по определению механизма образования акриламидов в картофеле продуктов и по разработке способов снижения его в таких продуктах, — пояснила Евтушевская.
В эфире заметили, что специалисты также работают над созданием детокс-напитка. Речь идет про уникальную разработку белорусских ученых — нектар с содержанием пектина. Сообщается, что это мощнейший природный сорбент, способствующий выведению из организма канцерогенов, радионуклидов и тяжелых металлов.
— Комплекс образования идет в нашем организме, связывается со свинцом пектин и выводится соль тяжелых металлов, в частности свинец, — заметила заведующая сектором технологий и нормирования отдела технологий консервирования пищевых продуктов Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию Валентина Егорова.
Кроме того, младший научный сотрудник отдела кондитерской и масложировой продукции Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию Марина Гарлинская рассказала про разработку конфет на основе меда.
— Особенность данных кондитерских изделий заключается в том, что они не претерпевают температурной обработки. Мед является достаточно полезным продуктом питания. В нем содержатся полезные аминокислоты.
Она пояснила, что добавляются всевозможные различные ингредиенты, способствующие повышению пищевой ценности конфеты.
— Это будет альтернатива традиционным кондитерским изделиям, — заметила Гарлинская.
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