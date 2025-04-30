Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде, обыграв американку Стернс

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 Mutua Madrid Open, обыграв американку Пейтон Стернс, пишет БелТА.
Сообщается, что игра между теннисистками состоялась 29 апреля. Так, Соболенко в ⅛ финала обыграла американскую теннисистку Пейтон Стернс со счетом 6:2, 6:4. В четвертьфинале белоруска сыграет с победительницей встречи между представительницей Украины Мартой Костюк и представительницей России Анастасией Потаповой.
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