Волна была огромная: под Омском спасли дрейфующего рыбака

Житель Крутинского района Омской области решил порыбачить, несмотря на штормовое предупреждение. Когда волна сломала весло, сельчанин пытался грести удочкой, однако не мог управлять лодкой. Как спасли потерпевшего — рассказали в УМВД 30 апреля.
«Поступил звонок от пожилого местного жителя: друг отправился рыбачить на озеро Ик и не может выбраться на берег из-за сильного ветра. Информацию принял старший участковый уполномоченный майор полиции Артем Кошелев. Он связался с инспектором рыбнадзора, в недавнем прошлом тоже полицейским. На катере они выдвинулись на поиски пенсионера», — говорится в сообщении.
Отыскать мужчину удалось в десяти км от того места, где его видели последний раз. Подробную историю спасения полицейские опубликовали в формате видеоролика. По словам рыбака, он понял, что не в силах справиться со стихией и стал просто дрейфовать. Так мужчина надеялся подплыть к какой-либо деревне. «Меня оттаскивало все дальше и дальше от берега», — уточнил пожилой сельчанин. К счастью, на помощь подоспели сотрудники МВД на катере.
«Спасибо большое, меня встретили как родного и доставили до пирса. Жена будет в ауте!», — поделился эмоциями спасенный рыбак.
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