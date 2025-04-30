Волна была огромная: под Омском спасли дрейфующего рыбака

Отыскать мужчину удалось в десяти км от того места, где его видели последний раз. Подробную историю спасения полицейские опубликовали в формате видеоролика. По словам рыбака, он понял, что не в силах справиться со стихией и стал просто дрейфовать. Так мужчина надеялся подплыть к какой-либо деревне. «Меня оттаскивало все дальше и дальше от берега», — уточнил пожилой сельчанин. К счастью, на помощь подоспели сотрудники МВД на катере.