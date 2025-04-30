Волгоградцев предупредили о местах обитания клещей

Клещи — это переносчики крымской геморрагической лихорадки, иксодового клещевого боррелиоза, туляремии и других инфекций. Чаще всего с ними можно встретиться в лесу, парке, на даче.
Чтобы снизить риск их укусов, специалисты призвали надевать при выходе на природу светлую однотонную одежду, максимально закрывающую все части тела. Также важно пользоваться средствами, отпугивающими паразитов, и стараться не соприкасаться с травой и кустарниками, ходить по широким тропинкам.
При укусе кровососущего нужно как можно быстрее снять его с тела, при этом важно не повредить его. Вытащить клеща можно пинцетом или петлей. Затем нужно положить его в емкость с влажной ватой и передать в лабораторию для анализа на инфекции.