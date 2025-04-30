Из-за Эстафета Победы в Уфе перекроют несколько улицы и изменят маршруты общественного транспорта

6 мая в Уфе в парке Победы пройдет 76-й легкоатлетическая эстафета, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
Мероприятие начнется в 11:00 с торжественного возложения цветов к Вечному огню. Команды пробегут дистанцию в 3,2 километра, разделенную на этапы по 250−500 метров. Одним из самых важных моментов эстафеты станет «Забег Мира».
Для обеспечения безопасности с 09:00 до 14:30 будет частично перекрыто движение по улицам:
— Комарова (от улицы Матвея Пинского до Конституции);
— Матвея Пинского (от улицы Комарова до Кольцевой);
— Кольцевой (нечетная сторона от улицы Космонавтов до Первомайской);
— Первомайской (от улицы Кольцевой до Комарова);
— Проезду вдоль парка Победы (от улицы Западной до Комарова).
Изменения в работе общественного транспорта:
— троллейбус № 4 проследует по измененному маршруту: улица Пекинская — Вологодская — Кольцевая — Машиностроителей — Первомайская — Ульяновых — Кольцевая до остановки «Троллейбусное депо № 2»;
— троллейбус № 15 (прямое направление): бульвар Тухвата Янаби — улица Ферина — Сельская Богородская — Вологодская — Орджоникидзе — Машиностроителей — Кольцевая;
— троллейбус № 22 будет курсировать между остановками «Ледовый дворец “Уфа-Арена” и “Бульвар Славы”.
Городские службы рекомендуют жителям столицы Башкирии заранее планировать свои поездки, а также по возможности не оставлять автомобили во дворах, попадающих в зону перекрытий, так как выезды могут быть временно заблокированы.
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