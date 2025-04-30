Юморист Михаил Галустян сообщил о разводе

Юморист Михаил Галустян в одной из своих соцсетей сообщил о разводе с Викторией Штефанец после 18-летнего брака.
«Мы расстались без обид и претензий, с чувством благодарности за все, что было между нами Развод — это не конец, а новый этап жизни. Важно помнить, что любой конец — это начало чего-то нового. Мы идем дальше по жизни, сохраняя друг к другу уважение и добрые воспоминая», — написал он.
Комик добавил, что расставание произошло не только что, а в прошлом году.
Напомним, актер, юморист, телеведущий Михаил Галустян — уроженец Сочи.
Ранее мы писали, ЕС ввел санкции против артиста Михаила Галустяна. Евросоюз расширил список персональных антироссийских санкций. В этот список также попали телеведущая Юлия Барановская, олимпийский чемпион, гимнаст Никита Нагорный, шахматист Сергей Карякин и другие.