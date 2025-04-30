Юморист Михаил Галустян сообщил о разводе

«Мы расстались без обид и претензий, с чувством благодарности за все, что было между нами Развод — это не конец, а новый этап жизни. Важно помнить, что любой конец — это начало чего-то нового. Мы идем дальше по жизни, сохраняя друг к другу уважение и добрые воспоминая», — написал он.