Форвард «Акрона» Дзюба предположил, когда Россию вернут на международную арену

36-летний нападающий «красно-черных» объяснил, когда сборная и отечественные клубы смогут вновь поучаствовать в европейских и других турнирах.
Артем Дзюба играет в тольяттинском «Акроне» с сентября 2024 года. В составе волжан стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола и национальной команды. Контракт — до конца сезона. Но уже пошли разговоры о новом соглашении.
«Все в ожидании возвращения в Европу. Наверное, через сезон стоит ждать, но я вряд ли это зацеплю», — сказал форвард «Матч ТВ».
Ранее полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев заявил, что готов провести остаток карьер в Тольятти.
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