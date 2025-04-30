В Омске будут судить банду вымогателей

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело банды вымогателей. Трое подсудимых обвиняются в четырех эпизодах вымогательства, разбоя и грабежа. В группировку входили шесть человек, но судить будут трех, остальные на этапе следствия отправились на СВО.
По версии обвинения, в августе-сентябре 2024 года обвиняемые «кошмарили» омичей, вмешиваясь в различные конфликтные ситуации. Разбирались с якобы виноватой стороной по криминальным понятием: с демонстративной стрельбой, наездами и мордобитием. А потом вымогали деньги — от 100 тысяч до 1 млн рублей.
«В процессе совершения одного из вымогательств обвиняемые ограбили потерпевшего, похитив денежные средства и телефон. В другом случае они под угрозой причинения ножевых ранений совершили разбойное нападение на случайного прохожего, заставив его перевести с банковского счета 24 тысяч рублей на карту одного из нападавших», — рассказали подробности в прокуратуре Омской области.
Также они заставили прохожего заложить в ломбарде телефон, а деньги передать им. Мужчина сумел передать просьбу о помощи приемщику, и тот вызвал полицию. Так вымогателей задержали.
Расследовали деятельность преступной группировки сотрудники УМВД по Омской области. Один из обвиняемых находится сейчас в СИЗО, остальные под подпиской о невыезде. Дело передано на рассмотрение в Кировский районный суд. Как сообщили в прокуратуре, подельникам грозит до 10 лет лишения свободы.