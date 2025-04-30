В Омске будут судить банду вымогателей

«В процессе совершения одного из вымогательств обвиняемые ограбили потерпевшего, похитив денежные средства и телефон. В другом случае они под угрозой причинения ножевых ранений совершили разбойное нападение на случайного прохожего, заставив его перевести с банковского счета 24 тысяч рублей на карту одного из нападавших», — рассказали подробности в прокуратуре Омской области.