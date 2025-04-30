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Кишиневское кладбище «Дойна» больше не самое большое в Европе: Кто нас «перещеголял» по количеству погостов

Про величие «Дойны» раздули британские журналисты из Daily Mail в 2016 году.

Источник: Комсомольская правда

Все эти годы мы жили, думали, что «Дойна» (кладбище Святого Лазаря) — настоящий европейский рекордсмен по количеству «жителей».

Оказывается, пока мы тут гордились своими 200 гектарами вечного покоя, где-то в российском Ростове-на-Дону раскинулось кладбище на 400 га.

По 300 га есть кладбища в Ростове, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге.

Про величие «Дойны» раздули британские журналисты из Daily Mail в 2016 году что-то там нафантазировали про 300 тысяч могил и несметные богатства от аренды земли. Видимо, у них там своя «кладбищенская статистика».

Однако, если ПАС и Европейский Союз не считается в РФ, то по погостам Молдова все-таки первая! — уточняет Nemdnews.

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