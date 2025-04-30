Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госавтоинспекции рассказали, какие улицы Челябинска будут перекрыты 1 мая

Движение транспорта временно ограничат из-за эстафеты, посвященной Дню весны и труда.

Источник: РИА "Новости"

Стало известно, какие улицы Челябинска перекроют 1 мая 2025 года из-за эстафеты в честь Дня весны и труда. Перечень опубликовала пресс-служба Госавтоинспекция города.

Ограничения введут в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Они будут действовать с 6 утра до 15 часов дня 1 мая.

Транспорт не сможет проехать по следующим улицам:

  • по проспекту Ленина: от улицы Лесопарковой до улицы Цвиллинга;
  • по улице Коммуны: от улицы. Лесопарковой до улицы Энгельса;
  • по улице Энгельса: от улицы Сони Кривой до улицы Труда;
  • по улице Энтузиастов: от улицы Сони Кривой до улицы Коммуны;
  • по улице Лесопарковой: от улицы Сони Кривой до ул. Коммуны;
  • по улице Тернопольской: от улицы Сони Кривой до пр. Ленина;
  • по улице Володарского: от проспекта Ленина до улицы Труда;
  • по Свердловскому проспекту: от улицы Сони Кривой до улицы Труда;
  • по улицы Красной: от улицы Сони Кривой до улицы Труда;
  • по улице Воровского: от площади Революции до улицы Сони Кривой.

Автобусы будут объезжать закрытый участок по улицам Тимирязева, Сони Кривой и Труда. Маршруты троллейбусов и трамваев также изменятся, добавили в администрации города.