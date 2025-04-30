В Госавтоинспекции рассказали, какие улицы Челябинска будут перекрыты 1 мая

Стало известно, какие улицы Челябинска перекроют 1 мая 2025 года из-за эстафеты в честь Дня весны и труда. Перечень опубликовала пресс-служба Госавтоинспекция города.
Ограничения введут в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Они будут действовать с 6 утра до 15 часов дня 1 мая.
Транспорт не сможет проехать по следующим улицам:
- по проспекту Ленина: от улицы Лесопарковой до улицы Цвиллинга;
- по улице Коммуны: от улицы. Лесопарковой до улицы Энгельса;
- по улице Энгельса: от улицы Сони Кривой до улицы Труда;
- по улице Энтузиастов: от улицы Сони Кривой до улицы Коммуны;
- по улице Лесопарковой: от улицы Сони Кривой до ул. Коммуны;
- по улице Тернопольской: от улицы Сони Кривой до пр. Ленина;
- по улице Володарского: от проспекта Ленина до улицы Труда;
- по Свердловскому проспекту: от улицы Сони Кривой до улицы Труда;
- по улицы Красной: от улицы Сони Кривой до улицы Труда;
- по улице Воровского: от площади Революции до улицы Сони Кривой.
Автобусы будут объезжать закрытый участок по улицам Тимирязева, Сони Кривой и Труда. Маршруты троллейбусов и трамваев также изменятся, добавили в администрации города.