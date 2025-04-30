Спикер Заксобрания Иркутской области участвовал во встрече с Президентом РФ

О том, как осуществляется парламентский контроль за ходом реализации нацпроектов в Иркутской области, рассказал Александр Ведерников. В частности, с прошлого года все депутаты Заксобрания Приангарья в начале месяца проводят муниципальную неделю, то есть работают на территории своих округов. В частности, проверяя, как идут работы на важных социальных объектах.