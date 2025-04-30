Спикер Заксобрания Иркутской области участвовал во встрече с Президентом РФ

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников во время своей рабочей поездки в Санкт-Петербург принял участие во встрече Президента РФ Владимира Путина с членами Совета законодателей.
Президент поздравил участников встречи с прошедшим Днем парламентаризма и отметил вклад депутатов всех уровней в поддержку бойцов специальной военной операции. Кроме того, Владимир Путин поручил парламентариям контролировать исполнение нацпроектов на местах.
— Подключить все формы и механизмы обратной связи с людьми, чтобы объективно оценивать ход преобразований, видеть, насколько их результат соответствует ожиданиям общества и обязательствам государства, — подчеркнул Президент.
О том, как осуществляется парламентский контроль за ходом реализации нацпроектов в Иркутской области, рассказал Александр Ведерников. В частности, с прошлого года все депутаты Заксобрания Приангарья в начале месяца проводят муниципальную неделю, то есть работают на территории своих округов. В частности, проверяя, как идут работы на важных социальных объектах.