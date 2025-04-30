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В Омске заработали первые городские фонтаны

Сегодня в Омске состоялось долгожданное открытие первых городских фонтанов.

Источник: Аргументы и факты

Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Первые запуски состоялись на нескольких площадках города. В их числе фонтаны на бульваре Победы, улицах Бударина, Валиханова, Гашека и Завертяева. Особое внимание было уделено фонтану на главной пешеходной улице города.

Полноценный запуск всех городских фонтанов запланирован на 1 мая. Каждый из них будет работать по индивидуальному графику, преимущественно до 22:00.

По словам мэра Сергея Шелеста, работы ведутся согласно плану, и к 1 мая все городские фонтаны будут радовать как местных жителей, так и гостей города. Отдельно стоит отметить возможное возобновление работы фонтана у библиотеки имени А. С. Пушкина в центре города.