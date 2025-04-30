В Омске заработали первые городские фонтаны

По словам мэра Сергея Шелеста, работы ведутся согласно плану, и к 1 мая все городские фонтаны будут радовать как местных жителей, так и гостей города. Отдельно стоит отметить возможное возобновление работы фонтана у библиотеки имени А. С. Пушкина в центре города.