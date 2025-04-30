С военного памятника в южноуральской деревне пропали имена ветеранов

Люди в своё время собрались и вместе установили мемориал — крест и памятную табличку с именами погибших на Великой Отечественной войне родственников. В преддверии 9 мая памятник демонтировали, территорию решили облагородить. Позднее доска вернулась на место. Какого же было удивление людей, когда с неё пропали два ветерана — на обновлённую табличку нанесли ФИО только девятнадцати погибших южноуральцев. По крайней мере, об этом рассказывают СМИ местные жители.