С военного памятника в южноуральской деревне пропали имена ветеранов

Люди в своё время собрались и вместе установили мемориал — крест и памятную табличку с именами погибших на Великой Отечественной войне родственников. В преддверии 9 мая памятник демонтировали, территорию решили облагородить. Позднее доска вернулась на место. Какого же было удивление людей, когда с неё пропали два ветерана — на обновлённую табличку нанесли ФИО только девятнадцати погибших южноуральцев. По крайней мере, об этом рассказывают СМИ местные жители.
Случившееся заинтересовало правоохранительные органы на самом высоком уровне. Заместитель генпрокурора России Сергей Зайцев поручил разобраться в ситуации и нанести пропавшие имена героев на памятник. Срок выполнения работ — до Дня Победы. За развитием событий следит прокуратура Челябинской области, что подтвердили в пресс-службе ведомства.