Снег и град в мае: синоптики рассказали о резком похолодании в Казахстане

Резкое ухудшение погоды в Казахстане.
В предстоящие трое суток на территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов прогнозируется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, в горных районах востока и юго-востока страны ночью в виде дождя и снега.
«2 мая на юго-востоке республики пройдут сильные дожди, возможен град. На северо-западе, севере, в центре и на востоке Казахстана ночью сохраняются заморозки. По Казахстану ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы туман», — рассказали синоптики.
Ранее мы рассказывали, что уже несколько дней в Алматы держится нетипично жаркая погода для апреля. В Казгидромете пояснили, что в первой половине и в конце апреля повышенный температурный фон в Алматы был обусловлен интенсивным притоком теплых воздушных масс с территории Ирана и Средней Азии.
Кроме того, как уточнили в ведомстве, на рост температуры в мегаполисе повлияли и антропогенные факторы. Согласно прогнозу синоптиков, в Алматы средняя температура воздуха в мае ожидается выше нормы на 1 градус, при норме 17,1 градуса.