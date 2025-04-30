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Снег и град в мае: синоптики рассказали о резком похолодании в Казахстане

Синоптики сделали прогноз о том, какой будет погода в Казахстане 1, 2 и 3 мая, передает Tengrinews.kz.

Сейчас в Ричмонде: +29° 3 м/с 48% 757 мм рт. ст. +23°
Источник: Tengrinews

Резкое ухудшение погоды в Казахстане.

В предстоящие трое суток на территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов прогнозируется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, в горных районах востока и юго-востока страны ночью в виде дождя и снега.

«2 мая на юго-востоке республики пройдут сильные дожди, возможен град. На северо-западе, севере, в центре и на востоке Казахстана ночью сохраняются заморозки. По Казахстану ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы туман», — рассказали синоптики.

Ранее мы рассказывали, что уже несколько дней в Алматы держится нетипично жаркая погода для апреля. В Казгидромете пояснили, что в первой половине и в конце апреля повышенный температурный фон в Алматы был обусловлен интенсивным притоком теплых воздушных масс с территории Ирана и Средней Азии.

Кроме того, как уточнили в ведомстве, на рост температуры в мегаполисе повлияли и антропогенные факторы. Согласно прогнозу синоптиков, в Алматы средняя температура воздуха в мае ожидается выше нормы на 1 градус, при норме 17,1 градуса.