Снег и град в мае: синоптики рассказали о резком похолодании в Казахстане

Ранее мы рассказывали, что уже несколько дней в Алматы держится нетипично жаркая погода для апреля. В Казгидромете пояснили, что в первой половине и в конце апреля повышенный температурный фон в Алматы был обусловлен интенсивным притоком теплых воздушных масс с территории Ирана и Средней Азии.