Новосибирские власти выгнали торговцев цветами с кладбищ

Сотрудники администрации Новосибирска провели рейды возле городских кладбищ, пресекая несанкционированную торговлю искусственными цветами. Наибольшее количество нарушений выявлено возле кладбища «Южное» в Советском районе, где составили 17 протоколов об административных правонарушениях.
Возле «Гусинобродского» кладбища изъяли шесть мешков и двенадцать коробок искусственных цветов, а на территории, прилегающей к «Инскому» кладбищу в Первомайском районе, также зафиксировали три случая незаконной торговли. В Центральном округе, возле «Заельцовского» кладбища, конфисковали 18 букетов.
В то же время у кладбищ «Северное» и «Клещихинское» нарушений не обнаружили. В мэрии подчеркнули, что работа по пресечению несанкционированной торговли будет продолжена.