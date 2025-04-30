Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

З. Тедеев рассказал, с какими именитыми игроками хотел бы поработать в «Акроне»

При этом наставник тольяттинского клуба подчеркнул: нынешним составом доволен.

При этом наставник тольяттинского клуба подчеркнул: нынешним составом доволен.

Команда Заура Тедеева занимает десятое место в чемпионате с 29 очками. Ранее сыграли вничью с «Химками» на выезде — 2:2 (12+) и пропустили вперед самарские «Крылья Советов».

Причем с самим главным тренером до этого продлили соглашение о сотрудничестве еще на два сезона.

«С каким именитым игроком, кроме Артема Дзюбы, хотел бы поработать в “Акроне”? Мечта — с футболистами “Алании”, на которых я рос. Если подумать о действующих, то трудно сказать. Доволен нынешним составом», — сказал Тедеев «РБ Спорт».

Ранее форвард волжан Дзюба предположил, когда Россию вернут на международную арену.

Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!