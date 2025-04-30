З. Тедеев рассказал, с какими именитыми игроками хотел бы поработать в «Акроне»

«С каким именитым игроком, кроме Артема Дзюбы, хотел бы поработать в “Акроне”? Мечта — с футболистами “Алании”, на которых я рос. Если подумать о действующих, то трудно сказать. Доволен нынешним составом», — сказал Тедеев «РБ Спорт».