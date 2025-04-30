З. Тедеев рассказал, с какими именитыми игроками хотел бы поработать в «Акроне»

При этом наставник тольяттинского клуба подчеркнул: нынешним составом доволен.
Команда Заура Тедеева занимает десятое место в чемпионате с 29 очками. Ранее сыграли вничью с «Химками» на выезде — 2:2 (12+) и пропустили вперед самарские «Крылья Советов».
Причем с самим главным тренером до этого продлили соглашение о сотрудничестве еще на два сезона.
«С каким именитым игроком, кроме Артема Дзюбы, хотел бы поработать в “Акроне”? Мечта — с футболистами “Алании”, на которых я рос. Если подумать о действующих, то трудно сказать. Доволен нынешним составом», — сказал Тедеев «РБ Спорт».
Ранее форвард волжан Дзюба предположил, когда Россию вернут на международную арену.
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