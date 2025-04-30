В Самаре установили второй надземный пешеходный переход на Московском шоссе

В Самаре городской блогер Евгений Щекин поделился кадрами установки второго пешеходного перехода на Московском шоссе. Его установили ночью 30 апреля.
Судя по видео, подрядная организация в начале апреля установила две лестницы на обочине магистралей, в конце месяца они приступили к установке перехода. Подъемный кран разместил конструкцию над дорогой. На месте также дежурили сотрудники полиции.
О сроках ввода объекта в эксплуатацию пока ничего неизвестно. Ранее местные жители возмущались установкой очередной конструкции. По словам горожан, им бы хотелось видеть на данном участке подземный переход.